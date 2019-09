Sadio Mané brise le silence !

A part quelques messages sur les réseaux sociaux pour répondre à ses coéquipiers et ironiser sur sa colère envers Mohamed Salah, Sadio Mané n’était plus vu, ni entendu. Mais, lors d’un entretien avec le média « Complex » en marge d’une opération de marketing avec son équipementier « New Balance », l’enfant de Bambali est enfin réapparu en public. Lors de cet entrevu, il a clamé haut son amour pour son club, Liverpool.

« Pour être honnête, je suis vraiment heureux de faire partie du club, de la famille ici. Nous avons les meilleurs fans du monde, alors je suis toujours très reconnaissant pour le soutien. J’ai vraiment du mal à décrire à quel point je suis heureux d’être ici ! », a-t-il confié.

Après une saison incroyable à Liverpool, le Sénégalais hausse ses ambitions. Pour cette année, il veut non seulement la Ligue des champions, mais également le championnat anglais, qui fuit Liverpool depuis 29 ans maintenant. « C’est très tôt pour le dire, mais notre objectif, comme tout le monde le sait, est de gagner le championnat cette saison. Nous visons également la Ligue des champions » lâche-t-il.

L’ambition de l’ailier sénégalais ne s’arrête toutefois pas à Liverpool. En effet, Sadio rêve de remporter le premier trophée majeur pour le Sénégal. « Mon grand rêve est de gagner la CAN avec le Sénégal. A titre individuel, je veux aussi gagner le Ballon d’or africain », a-t-il déclaré.