Cité Fayçal : Serigne Mbacké Ndiaye interpelle le Président sur le sort des résidents

L’ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye a adressé une lettre ouverte au Président de la République pour attirer son attention sur la situation des « résidents de la cité Fayçal », confrontés à une procédure d’annulation de leurs baux emphytéotiques et à une menace d’expulsion.

Dans ce courrier, l’auteur rappelle avoir déjà saisi le chef de l’État dans une précédente lettre ouverte, sollicitant sa clémence en faveur de certains détenus. Cette fois-ci, il en appelle à « l’humanisme » du Président afin de régler définitivement un dossier qu’il juge sensible et profondément humain.

Selon Serigne Mbacké Ndiaye, les résidents concernés sont pour la plupart d’anciens serviteurs de l’État sénégalais, parmi lesquels figurent des personnes âgées et des veuves. Ces derniers auraient investi l’ensemble de leurs économies dans la réhabilitation de leurs habitations, en toute légitimité, après avoir bénéficié de baux emphytéotiques accordés en 2012 pour une durée de 50 ans, puis étendus à 90 ans en 2017.

L’ancien ministre souligne la stupeur et l’incompréhension des occupants face à la décision d’annulation de ces baux, suivie d’une assignation leur enjoignant de libérer les lieux dans un délai de trois mois. Face à cette situation, les résidents ont saisi la justice, qui a ordonné la suspension de la procédure d’expulsion.

Prenant soin de préciser qu’il ne s’agit pas pour lui d’un débat juridique, Serigne Mbacké Ndiaye affirme respecter l’indépendance des institutions et la séparation des pouvoirs. Il dit s’adresser au Président non pas en juriste, mais en citoyen, plaidant pour la clémence et la reconnaissance dues à des Sénégalais ayant consacré leur vie au service de la Nation.

Il rappelle également que les baux initiaux avaient été accordés sous la présidence d’Abdoulaye Wade, puis prolongés sous celle de Macky Sall, ce qui aurait conforté les résidents dans leur décision d’investir durablement dans ces logements, occupés depuis plus de trente ans pour certains.

L’ancien ministre exhorte le chef de l’État à prendre personnellement en charge ce dossier, affirmant que les concernés l’auraient déjà saisi sans obtenir de suite. Il invoque enfin les engagements du Président à résoudre les difficultés des Sénégalais plutôt qu’à leur en créer, et appelle à un geste de compassion envers ces familles, notamment celles des anciens serviteurs aujourd’hui disparus.