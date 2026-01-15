JOJ 2026 : Le préfet de Dakar demande la libération des emprises du boulevard de la Gueule Tapée

Dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le préfet du département de Dakar a annoncé le démarrage imminent de travaux de mise à niveau et d’aménagement de la voirie aux abords de plusieurs infrastructures sportives de la capitale.

Selon un communiqué rendu public, ces travaux d’intérêt public visent à améliorer durablement la circulation, renforcer la sécurité des usagers et rehausser le cadre de vie des riverains. Toutefois, leur bonne exécution nécessite la libération totale et la sécurisation des emprises concernées.

À cet effet, le préfet invite toutes les personnes occupant actuellement le boulevard de la Gueule Tapée et ses dépendances, notamment sur le tronçon compris entre le rond-point de l’Hôpital Abass Ndao et la Place de la Nation, à libérer les lieux au plus tard le dimanche 18 janvier 2026. Cette mesure vise à permettre le démarrage effectif des travaux dans des conditions optimales.

L’autorité administrative précise qu’au-delà de ce délai, des mesures appropriées pourront être prises afin d’assurer la libération des emprises, dans le souci de garantir la sécurité de tous et le respect strict du calendrier des travaux.

Le préfet du département de Dakar a, par ailleurs, remercié l’ensemble des populations concernées pour leur compréhension, leur civisme et leur contribution à la réussite de ce projet d’envergure nationale, essentiel à l’organisation réussie des JOJ 2026.