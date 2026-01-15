Tribunal de Dakar : Karim Xurum Xax relaxé

Le militant Abdou Karim Guéye, plus connu sous le nom de Karim Xurum Xax, a comparu ce jeudi 15 janvier 2026 devant le tribunal d’Instance de Dakar. Il était poursuivi pour participation à une manifestation non autorisée, après son arrestation le 12 janvier sur la place de l’Indépendance.

Ce jour-là, l’activiste s’était joint à un rassemblement de personnes à mobilité réduite. Selon les autorités, il tenait un point de presse pour dénoncer l’arrestation de deux mendiants récemment libérés. Il a finalement été interpellé en même temps que quatorze autres mendiants, qui ont ensuite recouvré la liberté.

Durant sa garde à vue, Guéye a refusé de répondre aux enquêteurs et de signer le procès-verbal, affirmant : « Je n’ai rien à dire ». Deux témoins, Modou Faye et Astou Sow, ont déclaré que l’initiative de la manifestation venait de lui.

À la barre, Karim Xurum Xax a contesté les accusations. Il a expliqué qu’il s’était rendu au commissariat central pour soutenir moralement les mendiants arrêtés, lesquels avaient déjà été libérés à son arrivée. Il affirme avoir simplement accompagné un groupe de quatorze personnes, dont des femmes handicapées portant des enfants, jusqu’à la place de l’Indépendance.

Selon lui, il n’était pas question de mener une manifestation illégale, mais plutôt d’encourager ces personnes vulnérables à organiser ultérieurement une mobilisation encadrée pour dénoncer leurs arrestations répétées. Il a également précisé avoir refusé de répondre aux enquêteurs afin d’éviter toute déformation de ses propos. « Je suis un activiste, je défends mes principes. Mon objectif était d’apporter un soutien moral et de la nourriture, pas de manifester », a-t-il insisté.

Le procureur de la République, s’appuyant sur l’article 87 du code pénal, avait requis deux ans de prison dont deux mois ferme, assortis d’une amende de 200 000 FCFA. La défense, composée de Mes El Hadji Diouf, El Hadji Amadou Sall, Aboubacry Deh, Sayba Danfakha et Aboubacary Barro, a plaidé la relaxe pure et simple, estimant qu’aucune infraction n’était constituée.

Le tribunal a finalement donné raison aux avocats et prononcé la relaxe d’Abdou Karim Guéye.