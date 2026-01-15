Guédiawaye : Deux individus interpellés pour actes contre nature

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Guédiawaye a procédé, ce lundi, à l’interpellation de deux individus poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature et collecte illicite de données à caractère pornographique.

Selon des sources policières, l’intervention a été déclenchée à la suite d’une alerte donnée par des riverains, alors qu’une foule en colère menaçait de s’en prendre physiquement aux suspects. Un agent de police, intervenu rapidement sur les lieux, est parvenu à les soustraire à la vindicte populaire avant de les conduire au siège du service pour leur sécurité et les besoins de l’enquête.

Les premières auditions ont mis en évidence des versions divergentes des faits. L’un des mis en cause affirme avoir été contacté via le réseau social Facebook pour une prestation tarifée. Le second, quant à lui, soutient avoir cru solliciter les services d’une prostituée à travers une page dénommée « Yacine Mbaye ».

D’après les éléments recueillis, une altercation serait survenue à la suite d’un différend lié à l’identité de genre de l’un des protagonistes. La dispute aurait rapidement dégénéré, attirant l’attention du voisinage, à l’origine de l’alerte donnée aux forces de l’ordre.

Les deux individus ont été placés en garde à vue pour les nécessités de l’enquête. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes des faits, d’établir les responsabilités et d’identifier d’éventuelles infractions connexes.