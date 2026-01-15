La Cybercriminalité met fin aux agissements d’un prédateur numérique

La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) a procédé, ce mardi 14 janvier, à l’interpellation d’un individu soupçonné d’être à l’origine de la diffusion de contenus outrageants et attentatoires à la dignité humaine sur les réseaux sociaux.

Cette arrestation fait suite à de nombreux signalements de citoyens, renforcés par une cyberpatrouille active menée par les services spécialisés. Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause ciblait des jeunes filles sur la voie publique, qu’il filmait à leur insu et sans leur consentement.

Les vidéos diffusées sur les plateformes numériques montraient des scènes d’agressions physiques initiales, suivies d’atteintes verbales et de propos injurieux lorsque les victimes tentaient de s’opposer à ces agissements. Des contenus jugés particulièrement choquants, notamment en raison de l’âge des personnes visées.

Les investigations ont permis d’identifier trois victimes, toutes élèves, dont deux mineures âgées de 13 et 17 ans, ainsi qu’une jeune femme majeure de 19 ans. Les victimes ont déposé une plainte collective contre l’auteur présumé.

Ce dernier a été interpellé aux environs de 18 heures et placé entre les mains des enquêteurs. Son audition est actuellement en cours afin de déterminer l’ampleur des faits, les motivations de l’auteur et d’éventuelles autres victimes.