Sadio Mané : « Je suis très heureux de disputer ma dernière finale…»

Le Sénégal peut remercier son homme providentiel. Mercredi 14 janvier, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations, Sadio Mané a inscrit l’unique but de la rencontre face à l’Égypte (1-0), offrant aux Lions de la Teranga leur ticket pour la grande finale. Dimanche 18 janvier, à 20 h, ils affronteront le Maroc au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat pour tenter de décrocher une deuxième étoile continentale.

L’attaquant d’Al-Nassr, déjà sacré en 2021, n’est plus qu’à 90 minutes d’un nouveau triomphe africain. À 33 ans, il a annoncé que cette finale serait la dernière de sa carrière en CAN, ce qui donne une dimension particulière à ce rendez-vous. Au micro de beIN Sports, l’ancien joueur de Liverpool n’a pas caché son émotion.

« Je suis très heureux de disputer ma dernière finale de Coupe d’Afrique. Je vais en profiter et essayer de gagner pour mon pays », a-t-il déclaré après avoir inscrit son 11e but dans la compétition. Conscient de la difficulté du match, Mané a reconnu la solidité des Pharaons : « On savait que ce serait compliqué. On a essayé de jouer avec maturité, en évitant les erreurs qui pouvaient nous mettre en danger. »

Revenant sur son action décisive, le numéro 10 sénégalais a expliqué : « J’ai eu un peu de chance. Le ballon a rebondi sur mon ventre, j’ai eu le réflexe de frapper et c’est parti au fond. »

Dimanche, Mané aura l’occasion de conclure son histoire avec la CAN de la plus belle manière : en offrant au Sénégal un deuxième sacre continental. Toute une nation espère que son héros écrira une dernière page glorieuse avant de tirer sa révérence dans la compétition.