Coalition Diomaye Président : l’UNDP/YEMALE apporte un soutien à la décision du Chef de l’État

L’Union Nationale Démocratique Populaire (UNDP/YEMALE) a salué avec vigueur la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de procéder à la restructuration de la coalition Diomaye Président. Une initiative qualifiée de « stratégique » par le parti, qui y voit une étape décisive dans la consolidation de la majorité présidentielle et le renforcement de l’action publique.

Dans un communiqué rendu public, l’UNDP/YEMALE exprime son « entière adhésion » à cette nouvelle dynamique politique, tout en renouvelant son engagement à accompagner la démarche impulsée par le Chef de l’État. Le parti a aussi marqué sa volonté de collaborer étroitement avec Aminata Touré, récemment désignée superviseure générale de la coalition.

« Nous ferons preuve de disponibilité, de loyauté et de rigueur pour contribuer à l’élargissement de la base de soutien autour du Président Bassirou Diomaye Faye », souligne le document signé par Assane Ndir, président de l’UNDP/YEMALE.

Le parti estime que cette réorganisation interne ouvre une nouvelle phase propice à l’accélération des projets du Chef de l’État, guidés par une vision de transformation nationale axée sur la justice, la solidarité et l’avenir.

Selon l’UNDP/YEMALE, cette orientation marque une volonté claire de renforcer la cohésion au sein de la majorité et d’optimiser la mise en œuvre des ambitions politiques portées par Bassirou Diomaye Faye pour un Sénégal « plus juste et plus solidaire ».