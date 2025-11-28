Crise en Guinée-Bissau : Thierno Bocoum dénonce «la dérive» du Premier ministre

Dans une déclaration sur sa page Facebook, le président du mouvement AGIR-les leaders, Thierno Bocoum, a critiqué ce qu’il qualifie de « dérive inacceptable » du Premier ministre dans la gestion de la crise politique en Guinée-Bissau. Selon lui, le Président de la République a assumé avec clarté et autorité son rôle régalien en matière de politique étrangère, tandis que le chef du gouvernement se serait illustré par des prises de position maladroites et préjudiciables à l’intérêt national.

Thierno Bocoum souligne que la réactivité du Président face à l’instabilité en Guinée-Bissau témoigne d’une « compréhension lucide des enjeux sécuritaires » et d’une volonté d’agir avant toute escalade. Il estime que, pour une fois, l’exécutif a évité de se laisser « entraîner par les déclarations brouillonnes » du Premier ministre, qu’il accuse de chercher à imposer « une diplomatie personnelle » éloignée des standards démocratiques.

La sortie du Premier ministre à l’Assemblée nationale, évoquant une supposée « combine » impliquant le président déchu de Guinée-Bissau et les putschistes, est vivement critiquée. Pour Bocoum, ces propos sont « gratuits », « à contretemps » et contraires aux intérêts stratégiques du Sénégal. Il reproche également au chef du gouvernement d’avoir relancé ses attaques contre la CEDEAO, au moment même où le Président travaille étroitement avec l’organisation régionale pour stabiliser la situation.

Le communiqué officiel du ministère de l’Intégration africaine, publié le 27 novembre 2025, est présenté par Bocoum comme la preuve d’une ligne diplomatique « claire et responsable ». Le document condamne fermement le coup de force en Guinée-Bissau, exige la restauration de l’ordre constitutionnel et la libération immédiate des détenus, tout en soulignant l’implication personnelle du Président dans les échanges diplomatiques. Le gouvernement a même affrété un aéronef pour accompagner le processus, précise-t-il.

Dans ce contexte, Thierno Bocoum estime que le Premier ministre « s’exonère de la solidarité gouvernementale » et affaiblit la crédibilité internationale du Sénégal. Il l’accuse de privilégier « son ego » au détriment de « l’esprit d’État » et de créer une « cacophonie » nuisible au sommet de l’exécutif.

Le leader d’AGIR-les leaders appelle à une « unité de doctrine » face à cette crise sensible, jugeant indispensable que la position du Sénégal reste cohérente, forte et alignée sur les principes républicains.