Photo du président Diomaye déchirée : L’auteur envoyé en prison

Le commissariat central de Saint-Louis a bouclé son enquête dans l’affaire de la photo officielle du président de la République déchirée par l’entrepreneur Mouhamadou Bachir Syll. Ce dernier a été déféré, ce vendredi matin, pour offense au chef de l’État et injures publiques.

Cependant, le procureur de la République, Baye Thiam, a requis l’ouverture d’une information judiciaire. Dans son réquisitoire introductif, il a demandé la délivrance d’un mandat de dépôt contre le mis en cause.

Ainsi, le militant de Pastef a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du 1er cabinet près le tribunal de grande instance de Saint-Louis, selon des sources de Seneweb. Il passera donc sa première nuit en prison.

Pour rappel, une vidéo devenue virale ces derniers jours montrait un homme se présentant comme un « patriote » déchirer la photo officielle du président Bassirou Diomaye Faye. Dans la même séquence, il tenait également des propos indécents et discourtois à l’endroit du chef de l’État.

Source : Seneweb