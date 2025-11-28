Ousmane Sonko assure avoir transmis tous les rapports officiels à la justice

Le Premier ministre Ousmane Sonko a affirmé disposer de l’ensemble des rapports officiels parvenus à la Primature, précisant qu’ils ont tous été transmis aux autorités compétentes dès leur réception. Parmi ces documents figurent notamment le rapport de l’Inspection générale d’État (IGE) sur le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ainsi que celui portant sur le Programme national des Domaines agricoles communautaires (PRODAC).

« Tous les rapports reçus ont été remis soit au ministre de la Justice, soit à la Cour des comptes. Même si un document mettait en cause mon propre frère, je le transférerais sans hésitation », a assuré le Chef du gouvernement, réaffirmant sa volonté de transparence et de respect des procédures.

Sonko a également souligné que l’ensemble des dossiers cités dans le rapport de la Cour des comptes — notamment les certificats nominatifs d’obligations, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), le Fonds d’entretien routier autonome (FERA) ou encore le Fonds de développement des transports terrestres — ont été transmis « dans leur intégralité ».

Revenant sur le rapport de l’IGE concernant la gestion d’Aminata Touré lorsqu’elle présidait le CESE, il a précisé que le document avait été approuvé par l’ancien président Macky Sall, à l’exception de la recommandation appelant à la suppression du statut de président d’honneur. « L’ex-Premier ministre Amadou Ba avait entamé son exécution. Il avait saisi la justice par courrier en date du 3 juillet 2023 », a rappelé Sonko.

Le Premier ministre affirme avoir, à son tour, « respecté le principe de continuité de l’État » en accomplissant toutes les démarches nécessaires : « Ce qui devait être transmis à la justice l’a été. »

Interrogé sur le dossier du PRODAC, qui avait été au cœur de sa disqualification lors de la présidentielle du 24 mars 2024, Ousmane Sonko a laissé entendre que de nouvelles révélations sont imminentes. « Il y a des gens qui ne dormiront pas. La semaine prochaine, mes avocats s’adresseront aux Sénégalais pour éclairer ce dossier », a-t-il annoncé.