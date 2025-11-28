Putsch en Guinée-Bissau : Un nouveau premier ministre nommé

La situation évolue en Guinée Bissau après le coup d’Etat du mercredi 26 novembre. Le nouveau chef de la junte, le général Horta N’Tam a nommé Ilidio Vieira Té au poste de Premier ministre ce vendredi 28 novembre 2025. Selon Seneweb, l’homme politique s’est également vu confier le portefeuille du ministère des Finances.

Un poste qu’il occupait déjà dans le précédent gouvernement. Ilidio Vieira Té est considéré comme un proche collaborateur du Président déchu Umaro Sissoco Embalo. Il était son directeur de campagne lors de la dernière élection présidentielle.