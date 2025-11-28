Les vérités de Sonko sur la situation au Guinée Bissau

Ousmane Sonko a livré, ce vendredi à l’Assemblée nationale, le fond de sa pensée sur ce qui se passe en Guinée Bissau. Le chef du Gouvernement semble partager la même opinion que ceux qui évoquent un faux coup d’Etat, qui serait orchestré par le président Embalò.

«Li khew Guinée Bissau nieup Kham nagnou né combine leu (Tout le monde sait que ce qui s’est passé en Guinée c’est une combine)», a lâché le premier ministre lors de la séance de questions d’actualité ce vendredi, à l’hémicycle.

Pour Ousmane Sonko, le processus électoral doit être repris en Guinée Bissau, poursuivi jusqu’à son terme et que les résultats de l’élection soient proclamés.

«Que la commission dise celui qui a gagné et que ceux qui ont été arrêtés comme Domingos Simões Pereira, qui n’était même pas candidat mais qui a été arrêté et privé de ses médicaments, soient libérés. Pour ce qui est de la Cedeao vous savez ce que j’en pense», a-t-il indiqué.