Daouda Ngom : « Il n’y a aucun retard dans le paiement des bourses »

A l’Assemblée nationale en marge de la journée de question – réponse du Premier ministre Ousmane Sonko, le Pr Daouda Ngom, ministre de l’Enseignement supérieur, a réfuté les retards, et annoncé le paiement prochain des bourses d’ici le 5 décembre.

« Il y a des incompréhensions dans les grèves des étudiants. Je précise qu’il n’y a aucun retard dans le paiement. Les bourses doivent être payées avant le 5 décembre. Et nous travaillons à les payer d’ici cette date », a fait savoir le ministre.

Toutefois, le ministre a expliqué le vrai problème des étudiants en masters, qui réclament le paiement de leurs bourses. Ces derniers souhaitent en effet le paiement de leurs dus durant tous les mois qui ont suivi leur inscription, en passant de la licence au master. Ce qui pose problème.