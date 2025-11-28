Abdourahmane Sarr : «Sonko waxna deug…ku wax dette cachée amul danga khamul»

« Sonko waxna deug : Ku wax dette cachée amul danga khamul ! » Le ministre de l’Économie a répondu sèchement à la question sur l’existence de la dette à l’Hémicycle. Dans son intervention à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Économie, Abdourahmane Sarr, a tenu à désamorcer la polémique sur ce que certains qualifient de « dette cachée ». Face au Premier ministre Ousmane Sonko et aux députés, le ministre a affirmé que le débat était « sans fondement » et que les données corrigées sur la dette publique relevaient d’un processus normal d’assainissement.

Réagissant avec fermeté, Abdourahmane Sarr a expliqué qu’une dette ne peut être dite « cachée » que si l’État lui-même ignorait son existence. Or, dit-il, l’État remboursait bien ces engagements au fur et à mesure, ce qui prouve que les montants étaient connus, même si les informations transmises n’étaient pas correctement consolidées dans les statistiques officielles. « Si vous savez qu’une dette existe et que vous la payez, elle n’est pas cachée », a-t-il martelé. Pour lui, la différence entre les 75 % de dette annoncés au départ et les 119% identifiés après audit reflète plutôt des erreurs de remontée de données que des dissimulations volontaires.

Le ministre a également tenu à clarifier le rôle du Fonds monétaire international (FMI), décrivant l’institution comme un « prêteur en dernier ressort ». Selon lui, lorsqu’un pays ne parvient plus à se financer dans des conditions normales sur les marchés, il doit convaincre le FMI de son plan économique afin de combler le déficit de financement (« le gap »). Cette phase d’ajustement, souligne-t-il, n’est pas une contrainte imposée par le FMI mais une nécessité pour rétablir la confiance des partenaires financiers.

Abdourahmane Sarr a rappelé que le Sénégal fait face à un besoin annuel global de financement d’environ 6 000 milliards FCFA : 1 250 milliards pour couvrir le déficit budgétaire, 4 750 milliards correspondant aux dettes arrivant à échéance et devant être refinancées.

Dans ce contexte, l’enjeu principal n’est pas tant le niveau de dette que la capacité du pays à se refinancer régulièrement dans un environnement de confiance retrouvée. Le ministre a également évoqué « le changement de catégorie » du pays, qui a désormais rejoint un groupe d’États ayant des besoins de financement particulièrement élevés. Ce changement, selon lui, est le fruit d’un processus de long terme encore en cours, mais qui oblige à un haut niveau de rigueur dans la présentation et la sincérité des données publiques.

Avec Seneweb