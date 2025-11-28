Trafic de migrants : Un maire et son secrétaire municipal arrêtés

La brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a arrêté le maire de Jaxaay-Parcelles, Abdou Aziz Diané, son secrétaire municipal, Idrissa Seydi, et une commerçante du nom de Ndèye Sène. Les deux premiers sont accusés d’association de malfaiteurs, de trafic de migrants et d’escroquerie au visa, selon des sources de Seneweb. La troisième personne fait face à des charges d’usurpation de titre et de fonction.

Le 26 novembre 2025, les enquêteurs ont reçu des informations sur un réseau de trafic de migrants, qui impliquait le maire Abdou Aziz Diané, son secrétaire municipal Idrissa Seydi et un ancien élu qui se trouve actuellement en Europe.

Les investigations ont révélé que ce groupe avait mis en place un système d’émigration illégale. Les candidats au départ devaient payer des sommes importantes en échange de faux documents. Les gendarmes ont arrêté hier la commerçante Ndèye Sène. Elle a versé 3 500 000 F CFA au secrétaire municipal Idrissa Seydi, en échange de faux documents. Ces papiers la présentaient comme conseillère municipale et vice-présidente de la commission environnement. Le maire et son secrétaire municipal s’étaient mis d’accord pour confectionner ces faux titres.

Grâce à son faux statut d’agent de la mairie, Ndèye Sène a reçu un ordre de mission, qui lui permettait de voyager à Bruxelles pour participer à un forum qui n’existait pas. Idrissa Seydi a établi l’ordre de mission ; le maire Abdou Aziz Diané l’a signé. La mairie a également fourni à la dame une attestation de prise en charge signée de l’édile.

Le maire a affirmé avoir signé les documents par erreur et nié toute implication volontaire dans cette affaire. De son côté, Idrissa Seydi a déclaré avoir agi sur instruction de l’édile. Il demande même à être confronté avec lui pour éclaircir les faits. Quant à Ndèye Sène, elle reconnaît avoir payé de l’argent pour obtenir ces faux documents, pour émigrer en Belgique.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur de ce réseau et identifier d’éventuels complices. La légion de gendarmerie de Dakar, sous le commandement du colonel Malick Faye, est déterminée à lutter contre la délinquance et la criminalité dans toutes ses formes.

