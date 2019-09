Collecteur de Hann effondré: une bombe écologique à retardement qui menace Dakar

Deux cent maisons et constructions situées entre Hlm, Bopp, Grand Dakar, Fann et la faculté de médecine de l’Ucad sont construites sur les tuyaux du collecteur et d’évacuation des eaux de Dakar. Le pire est à craindre, d’après le dg de l’Onas qui s’exprimait sur les ondes de la Rfm, si ces familles et la faculté de médecine ne quittent pas les endroits à risque.

Une partie du collecteur s’est effondrée et des milliers de dakarois sont menacés par le gaz shs, qui tue à petit feu, prévient Lansana Gagny Sakho.