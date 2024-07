Colobane : Sonko a rencontré les représentants des commerçants et des populations

Après sa visite à Colobane, le Premier ministre Ousmane Sonko a poursuivi, ce mardi à la Primature, une rencontre avec les représentants des commerçants et des populations riveraines.

Les échanges, selon la Primature, ont porté sur les solutions globales à apporter aux enjeux du marché et du cadre de vie. Le Premier ministre, prêtant une oreille attentive aux représentants des différents acteurs, a partagé la vision du chef de l’État qui repose sur une approche générale pour des solutions pérennes.

La rencontre s’est tenue en présence du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, du Ministre du Commerce et de l’Industrie, du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, du Ministre de la Microfinance de l’Économie sociale et solidaire, de la Déléguée générale de la DER et du préfet de Dakar, entre autres.

Le Premier ministre a insisté sur les mesures d’accompagnement et a invité l’ensemble des acteurs à mettre en avant l’intérêt du pays pour une démarche inclusive et en cohérence avec la vision du président de la République.