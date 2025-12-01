Commémoration des Tirailleurs sénégalais : Diomaye annonce un vaste chantier mémoriel à Thiaroye

Le Sénégal a commémoré, ce lundi 1ᵉʳ décembre 2025, le 81ᵉ anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais lors d’une cérémonie chargée d’émotion au camp militaire de Thiaroye, dans la banlieue de Dakar. À cette occasion, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a prononcé un discours mémoriel fort et dévoilé une série de mesures destinées à inscrire durablement cette tragédie dans la conscience nationale et panafricaine.

Le chef de l’État a d’abord annoncé la construction d’une stèle commémorative qui sera érigée « entre le camp et le cimetière afin de réunir ces deux lieux de vérité ». Plus qu’un simple monument, cette stèle constituera le centre d’un vaste complexe dédié à la mémoire de Thiaroye. L’ensemble comprendra une esplanade pour les cérémonies officielles, des espaces éducatifs et culturels destinés à la jeunesse, ainsi que des résidences d’accueil pour les chercheurs du monde entier. « Cette stèle fera de Thiaroye un lieu de mémoire vivant, un phare de vérité historique et une citadelle de savoir pour les générations futures », a affirmé le Président.

Dans son allocution, Bassirou Diomaye Faye a salué la bravoure des tirailleurs, qualifiés de « héros africains venus de divers horizons », précisant que leur seul tort fut « de réclamer leur dû, la reconnaissance de leur dignité et le respect de la parole donnée ». Il a insisté sur le devoir de vérité et de justice, tout en soulignant la portée continentale de ce souvenir douloureux. « Le sang versé à Thiaroye est celui de l’Afrique, et en faire mémoire constitue un socle de solidarité panafricaine », a-t-il rappelé.

Le Président s’est également réjoui de la publication du Livre Blanc sur le massacre, fruit d’un travail scientifique rigoureux et désormais considéré comme une référence majeure. Pour approfondir cette quête de vérité historique, il a ordonné le lancement de fouilles archéologiques sur le site, menées avec l’appui technique de la France.

Enfin, Bassirou Diomaye Faye a annoncé un renforcement de la place du massacre de Thiaroye dans les programmes scolaires. Une décision qui, selon lui, permettra aux jeunes générations de mieux comprendre les logiques de la domination coloniale et l’importance de la résistance. « Cette transmission est le fondement de notre conscience nationale, de notre citoyenneté et de notre engagement panafricain », a-t-il conclu.