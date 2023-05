Comment Ousmane Sonko aurait échappé à son « arrestation »

Toutes les dispositions étaient prises et l’Etat était prêt à capturer l’opposant Ousmane Sonko, qui a refusé de répondre à la justice pour son procès à la chambre criminelle, selon le journal Walf Quotidien. N’eut été la médiation du Khalife général des mourides, qui a dépêché dare-dare une délégation au palais pour dissuader Macky Sall d’entamer ce Mortal Kombat de jusqu’au-boutistes, les choses auraient été pires.

D’après nos confrères qui citent de sources sûres, la visite de la délégation de Touba au palais le 16 mai dernier était loin d’être liée au dialogue politique appelé par le président de la République, le jour de la Korité. Il s’agit plutôt d’une « médiation pour éviter au Sénégal de basculer dans une violence où de nombreux innocents perdraient la vie ». En effet, de sources bien informées, c’est le Khalife général des mourides qui a désamorcé la bombe en envoyant cette délégation conduite par son porte-parole et homme de confiance Cheikh Bass Abdou Khadre auprès du président de la République pour prêcher la paix. Et, le document diffusé dans les médias pour l’attester n’est que pur habillage voire un écran de fumée. Car, il date de la Korité et était déjà disponible sur la toile.

La vidéo et l’audio étaient aussi disponibles sur les plateformes digitales. Donc, Macky et son gouvernement l’ont sûrement suivi ou écouté et n’avaient pas besoin d’une délégation venue de la cité religieuse de Bamba pour écouter ou visionner en replay ce sermon de l’Aïd El Fitr au chef de l’Etat. Macky Sall a accédé à la demande du guide en annulant « l’arrestation programmée » du leader de Pastef qui était imminente et annoncée partout la veille de la veillée d’armes entre partisans du pouvoir et de l’opposition. Ce qui explique, sans doute, pourquoi le leader de Pastef ne fait pas l’objet d’une ordonnance de prise de corps, comme l’a confirmé un de ses avocats, Me Ciré Clédor Ly, dans notre dernière édition

Pour Macky et ses conseillers, arguent les sources de Walf Quotidien, c’était une question d’honneur. Il fallait vaille que vaille rétablir l’autorité de l’Etat. Et ils ont fait savoir à la délégation du Khalife que ce serait un précédent dangereux que de laisser Ousmane Sonko continuer à défier les institutions de la République, sans conséquences pour lui. C’est donc dire que la remise du sermon de la Korité évoquée n’était qu’un alibi pour camoufler les tractations qui étaient en cours et qu’un esprit alerte ne pouvait gober.

Il ressort de certaines indiscrétions dans l’establishment mouride que c’est un ami Mbacké Mbacké du leader de Pastef qui serait intervenu auprès de Serigne Mountakha Mbacké pour le compte de Sonko. D’ailleurs, il se murmure que ces derniers n’auraient pas apprécié l’attitude du maire de Ziguinchor qui, au lieu de sortir mercredi faire une déclaration pour apaiser la tension ambiante dans le pays – ce qui était le schéma qui était convenu – s’est permis une parade pour galvaniser ses troupes. Aussi, si l’Etat avait promis aux autorités mourides de ne pas utiliser la force pour lever le blocus devant la maison de Sonko, une telle promesse pourrait être reconsidérée avec ce qui s’est passé mercredi.

