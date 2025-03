Comment Pastef liquide la discussion collective ? (Par Paap Seen)

Le débat national est médiocre et violent. Le jeu politique faussé. Le régime Pastef en porte une grande responsabilité en refusant un débat honnête qui reconnaît l’altérité.

Prenons un exemple simple : le débat sur la loi d’amnistie.

Thierno Alassane Sall, député, propose d’abroger la loi d’amnistie. Rien de surprenant : il s’y était opposé dès le départ à la tribune de l’Assemblée nationale. Il avait, par la suite, promis l’initiative de l’abrogation aux électeurs en l’inscrivant dans son programme de législature. Mais que se passe-t-il après sa proposition ?

Amadou Ba, vice-président de l’Assemblée, l’attaque violemment. Cela peut être normal, c’est la démocratie et la politique. Sauf que son argument est absurde et tient de la disqualification : Thierno Alassane Sall n’est pas membre du clan Pastef, donc il doit se taire, même si la loi et sa propre parole l’y engagent.

Ensuite, la machine Pastef se met en marche et déclenche la déshumanisation : influenceurs, éditorialistes et militants accusent Thierno Alassane Sall d’être jaloux, méchant, d’être minoritaire dans le vote. Ou encore, comble de l’absurde, de vouloir renvoyer les militants de Pastef en prison. La tactique est connue : faire peur et faire douter les militants sincères de Pastef.

Un autre vice-président de l’Assemblée nationale, Samba Dang, membre lui-aussi de Pastef, tente de brouiller les pistes et de manipuler l’opinion. En affirmant que Pastef avait déjà déposé deux propositions de loi portant abrogation sur l’amnistie avant Thierno Alassane Sall. C’était faux. Ils se sont rendus compte que cela pouvait être prouvé. Pastef a alors changé de stratégie.

L’Assemblée balaie la proposition de Thierno Alassane Sall, sans respecter les règles. Normalement, le président de l’Assemblée devait en informer la plénière, ce qu’il n’a pas fait. Un abus de pouvoir, tout simplement.

Pastef introduit alors une loi interprétative, censée clarifier un texte flou. Même si 222 universitaires, dont l’actuel conseiller juridique du président de la République, le Pr Sidy Alpha Ndiaye, avaient clairement dit qu’il fallait juste abroger la loi. Diomaye Faye et Ousmane Sonko avaient dit qu’il fallaient l’abroger. Plusieurs fois. Bref, la loi d’amnistie était claire. Tout le monde comprend que l’objectif est ailleurs : introduire une amnistie partielle, juridiquement impossible et « moralement injuste ».

L’auteur de cette loi, Amadou Ba, va même jusqu’à modifier sa propre interprétation. Il change ainsi totalement le texte. Une nouvelle loi d’amnistie partielle et un texte de droit médiocre. Où tout est complètement mélangé et « abscons ». Ce qui pousse le Pr Babacar Niang, l’un des rares sénégalais agrégés de droit pénal à dire : « C’est une catastrophe ! » (lire son interview dans le journal L’OBS de ce jour).

Cet exemple est édifiant de l’enfermement du débat que Pastef veut imposer au Sénégal. Ils veulent faire ce que bon leur semble et gare à ceux qui ne voient pas autrement les choses. Cela arrange Ousmane Sonko et ses lieutenants, si le débat est conscrit à ce niveau : xastante, wax lu ñaaw, saagante, dàggasante. D’ailleurs, ils peuvent faire tout ça, mais les autres n’ont pas le droit pensent-ils.

Dans un pays normal, après tout ce qui s’est passé ces dernières années, il y aurait eu un processus transparent de Justice, de vérité et réconciliation. Mais ce n’est pas ce qui intéresse Pastef.

Son objectif est ailleurs : brouiller les faits, manipuler l’opinion. Disqualifier toute voix dissidente, quels que soient sa légitimité, sa probité ou son droit démocratique à penser autrement.

C’est une construction politique consciente. Un schéma éprouvé : « mes amis vs mes ennemis », avec Ousmane Sonko comme unique référence et seul porteur de sens. Ce n’est pas de la démocratie. C’est un esprit politique totalitaire.

Plutôt que d’élever le débat, Pastef l’enferme dans l’émotion, le simplisme, l’auto-justification perpétuelle, la binarité destructrice. La personnalisation du pouvoir. Il veut imposer une idée fausse et dangereuse : « Qui n’est pas avec Sonko est contre le Sénégal. » Waaye loolu du mës a dox Senegaal !

Oui, le débat peut être sain et constructif, au service de l’intérêt national, pour édifier sereinement les citoyens. Pour que les dirigeants tiennent leurs engagements et que les opposants proposent des alternatives. Mais encore faut-il que Pastef le veuille.

Paap Seen

Journaliste, écrivain