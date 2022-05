Commissaire Cheikhouna Keita en colère contre Sonko et Barth

Personne ne doit plus se taire, parce que l’heure est grave. Parce qu’en de pareilles circonstances, ne pas réagir, c’est trahir son pays. Tout au moins, pour moi. Et le Sénégal mérite bien le sacrifice de ce que chacun de ses fils a de plus cher. C’est pourquoi, ne pouvant engager que ma propre personne, je viens dire ici que j’ai décidé de faire face avec le très peu de chose que j’ai à sacrifier. Mon honneur, ma dignité et ma vie ne valant presque rien comparés à tout ce que je voudrais pouvoir sacrifier pour que le Sénégal ne soit pas trainé dans la boue, déshonoré par des gens qui ont fini de montrer qu’ils n’ont de respect que pour eux même. Qui n’ont que des ambitions personnelles et de clans et qui ne peuvent donc avoir que des projets rouges de sang. Qui sont depuis longtemps aveuglés par la soif du pouvoir au pont d’en être arrivé à recourir à la violence atteindre leur but. Le savoir comme je le sais et ne rien faire, c’est de la faiblesse, de la lâcheté, à mon sens. C’est pourquoi je suis prêt à me faire insulter et saigner en arrêtant aujourd’hui de me taire et en m’engageant dans la bataille. Pour aller affronter ces gens et les vaincre. Parce que seule cette issue des affrontements à venir est salutaire pour le Sénégal et pour son peuple.

Nous autres qui ne sommes plus jeunes avons plus de responsabilités dans ce qui est entrain de se passer que n’importe quelle autre partie de la population du pays. Parce que nous sommes la mémoire et le socle sur lequel ce pays repose. C’est pourquoi, en nous dérobant, nous vidons sa vie de raison et de sagesse. Nous le fragilisons en nous excluant car autant il est certain que la jeunesse est l’avenir, autant il est faux que c’est elle toute seule qui doit construire le pays. C’est tous ensemble que nous pourrons le faire, si réellement, nous voulons le porter à réussir.

L’heure est grave. Et les menaces s’annoncent de partout. Voilà pourquoi j’ai décidé de descendre sur le terrain, en disant à tous ceux qui m’y ont précédé de compter désormais avec moi.