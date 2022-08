Compagnonnage avec Benno : « Pape Diop a trahi ses électeurs », selon…

TRISTEMENT TRISTE !!!

L’ex Président du CENA est devenu le roi du CINÉMA. Défiant nos regards dans une salle où la climatisation était devenue soudaine, trop impuissante pour lui empêcher de transpirer, Pape le Maire se livrait en une opération trop ambiguë.

Il nous a livré une mise en scène nulle, triste et lâche. On dirait qu’il était pressé de quitter sa chaise qui chauffait, acculé par une conscience qui savait qu’il mente, tenaillé par une promesse déjà faite peut-être même avant les élections et tiraillé par la voix silencieuse du peuple qui murmurait sa traîtrise.

Conscient de sa condamnation à mort avec une sentence sans appel, il répondait déjà aux insultes du peuple pour dire: TAMPIS !!! Monsieur le Maire semblait n’avoir pas le choix et je me demande l’arme qu’à utiliser Macky pour le réduire en agneau si docile et vulnérable ?

Quelques fois, j’ai l’impression que certaines personnes ne jouissent pas de leur faculté mentale et souvent je doute qu’ils savent qu’ils rendront compte au bon Dieu.

En tout état de cause, il vient de remporter la palme d’or de l’hypocrisie, de la malhonnêteté intellectuelle et de la traîtrise. Un serial killer qui, avec toute la froideur requise et digne d’un véritable assassin, il se voile la face en se taillant l’habit de défenseur de la stabilité du pays. J’ai envie de lui dire que c’est sa trahison qui pourrait créer une instabilité et non le contraire. En quémandant le vote des sénégalais, tu leurs avais déclaré d’être un opposant et les quelques voix que tu as eu sont des voix du peuple souverain, des voix pour l’opposition et sûrement pas pour BBY sinon, ils auraient directement voté pour cette coalition. Hélas ! Vous venez de trahir vos électeurs, vous venez d’insulter vos enfants et vos proches mais aussi et surtout vous venez de rendre votre existence vaine, vilaine et vide.

Ton soi disant voyage à Touba est d’une mesquinerie sans précédent, dessiné maladroitement pour fondre votre lâcheté au ndigueul. C’est vil et mesquin de vouloir créer une mis en scène pour exposer cette figure qui nous est chère pour dire le Khalife général des mouride. Tu es un piètre talibet, un mauvais musulman et mauvais politicien.

Tout le monde était convaincu de ton choix comme si ta traîtrise était une évidence. Je ne sais pas sur quelle partie de ton corps les sénégalais l’ont lu mais cela ne surprend personne. Les jalons que tu poses depuis longtemps ont peut-être rendu évidente votre couleur marron-beige.

Saches cependant que Dieu est le maître des deux monde et personne ne peut déjouer ses plans. La descente aux enfers est déjà enclenchée et rien ni personne ne l’empêchera.

Il ne manquait que 14 mois pour échapper à la contamination par ce pestiféré qui refuse de s’isoler. Malheureusement pour toi ! et bonne guérison si cela est encore possible !!!

Saa Kadior l’infatigable défenseur du peuple