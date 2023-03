Condamné…Ousmane Sonko garde son éligibilité !

Ousmane Sonko a été condamné pour une peine de deux mois avec sursis pour diffamation. Le juge l’a relaxé pour les délits de faux et usage de faux, ainsi que d’injures publics. Le maire de Ziguinchor est condamné à payer 200 millions à Mame Mbaye Niang en guise de dommages et intérêts. Avec cette condamnation, le maire de Ziguinchor conserve son éligibilité. S’il avait été condamné à « plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis », Ousmane Sonko aurait pu voir son nom retiré des listes électorales « pour une durée de cinq ans ».

D’ailleurs, selon Me Pierre-Olivier Sur, avocat français du ministre Mame Mbaye Niang dans l’affaire Prodac, la condamnation du leader de Pastef, Ousmane Sonko, à 2 mois avec sursis et à payer un montant de 200 millions F CFA au titre de dommages et intérêts au plaignant, « est mesurée à tel point qu’elle ne le prive pas de ses droits civiques, politiques et de rester dans le débat politique ».

« C’est-à-dire que les juges n’ont pas rendu une décision politique mais une décision judiciaire. Si la décision avait été plus lourde, c’était la ville qui s’enflammait, le pays peut-être aussi », a-t-il décrypté.