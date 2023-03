Me Moussa Diop : « Ousmane Sonko n’a pas le discours d’un homme Etat »

Après Thierno Bocoum, voilà Me Moussa Diop qui fait la leçon à Ousmane Sonko pour ses appels aux Sénégalais de sortir manifester contre la tenue de son procès en diffamation qui va l’opposer au ministre Mame Mbaye Niang. Pour l’ancien DG de Dakar Dem Dikk, ce n’est point être un homme d’Etat que de vouloir créer le chaos dans une affaire qui oppose deux personnes.

Mieux, Me Moussa Diop pense que le comportement de Ousmane Sonko est irresponsable et défiant devant l’Etat et ses institutions. Ils demande, à cet effet, aux Sénégalais de ne pas suivre Ousmane Sonko dans sa défiance à l’Etat. « Le Président de Pastef demande à tous les Sénégalais de sortir. Je trouve ses propos assez irresponsables pour un homme politique qui aspire à diriger le Sénégal… », a-t-il indiqué faisant savoir qu’on ne peut demander aux Sénégalais de défier l’Etat pour une affaire privée.

« Depuis un certain temps on assiste à une défiance de l’Etat. On ne peut pas demander à bruler ce pays parce que l’on veut devenir un candidat ou un président. C’est à la limite inciter à un coup d’Etat, raser ce pays. A moins d’un an des élections, on veut tout raser… » se désole la robe noire reprise par Senego, Me Moussa Diop, qui est d’avis que Sonko « n’a pas le discours d’un homme Etat ».

En outre, Me Moussa Diop renseigne qu’il est hors de question que l’on perde encore une vie pour une histoire privée de deux personnes, sans omettre d’inviter Ousmane Sonko à savoir raison garder.