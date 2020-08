Condoléances : Serigne Bassirou Abdou Khadre à Médina Baye !

Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké s’est déplacé, hier vendredi, avec une forte délégation, pour présenter les condoléances du Khalife général des Mourides et celles de la communauté mouride suite au rappel à Dieu du 4e Khalife de Médina Baye.

Le porte-parole du khalife général des mourides, prenant la parole, est revenu sur les qualités du défunt à travers ses bonnes œuvres qui sont répandues partout dans le pays et à l’étranger. Avant de formuler des prières pour le repos éternel de l’âme du disparu. Serigne Bassirou a aussi retracé les relations entre les deux communautés qui datent d’El Hadj Abdoulaye Niass et Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

Le nouveau khalife, Serigne Mahy Niass a remercié son hôte et réitéré l’engagement de son prédécesseur consistant à raffermir les relations entre les différentes communautés de ce pays.

Pour rappel, Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass a été rappelé à Dieu, dimanche dernier, à l’âge de 88 ans, à l’hôpital Idrissa Pouye ex CTO de Dakar.