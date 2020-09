Confrontées aux problèmes d’inondation…les populations de Matam réclament leur Maire

Mais où se trouve Mamadou Mory Diaw Maire de Matam pendant que les matamois pataugent dans les eaux pluviales ?

Alors que les populations souffrent énormément des inondations dues aux fortes pluies enregistrées ces derniers temps, le Maire de la commune se paye des vacances dans le métropole plus particulièrement, la France. En effet, l’Honorable Député Maire Mamadou Mory depuis son deuxième mandat ne se soucie plus des populations. Malgré ses nombreux mandats électifs, les préoccupations des habitants de Matam ne le dérange absolument plus et il ne roule que son propre intérêt.

Honorable Député et Secrétaire élu à l’Assemblée Nationale, il bénéficie de plusieurs avantages avec des salaires, un chauffeur et 1000 litres de carburant par mois, il n’est jamais descendu sur le terrain.

Le maire Mamadou Mory Diaw surtout en période de l’hivernage où tous les maires se ruent vers leurs communes pour leur apporter réconfort, aide et assistance, lui se permet d’être absent en allant en vacance en France où il se promène dans les rues de Paris et la banlieue de Mante-la-Jolie et postes des photos pour montrer qu’il se tape une belle vie.

Très vomi des quartiers de Navel et Diamel sans oublier Halwar , Gourel Defa, Afia, Diamel ,Soubalo, Gourel Serigne, qui l’ont déclaré persona non grata, le premier Magistrat de Matam n’a même pas daigné même pas envoyé une équipe pour assister les populations touchées par les fortes pluies. Une situation qui a fini d’irriter les habitants très furieux qui lui promettent un accueil chaud et salé dès son retour.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn