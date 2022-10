Conseil de l’UIT : Le Sénégal rempile haut la main

Le Sénégal conserve de nouveau son siège comme membre du Conseil de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT).

La République du Sénégal a été réélue, pour la période 2023-2026, au titre de Région D dédiée à l’Afrique, le lundi 03 octobre 2022, par les 193 États membres de l’organe des Nations-Unies (ONU) en charge des Télécommunications/TIC.

L’élection s’est déroulée à Bucarest, en Roumanie où se tient présentement la Conférence de Plénipotentiaires de l’UIT.

Le Sénégal a terminé le vote dans le lot de 13 membres élus du continent africain avec 137 voix, à la 7ème place précisément, sur un total de 17 pays en compétition.

Mieux, le Sénégal améliore son résultat de 21 voix par rapport à la dernière élection de 2018 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.

Le Sénégal est le seul pays francophone de l’Afrique de l’Ouest élu pour siéger au Conseil de l’UIT pour les 4 années à venir.

Ce succès éclatant du Sénégal à la 21ème Conférence de Plénipotentiaires (PP-22) est le résultat de la contribution appréciée de ses experts au sein des instances de l’UIT et de l’efficacité de sa diplomatie, sous le leadership éclairé de son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République.

Membre de l’UIT depuis 1960, le Sénégal siège au Conseil de l’Union Internationale de Télécommunications de 1972 à nos jours.

La délégation sénégalaise, conduite par Son Excellence Monsieur Papa DIOP, Ambassadeur du Sénégal en Pologne qui couvre également la Roumanie est composée du Ministère de la Communication, des Télécommunications et l’Économie numérique et de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), et aussi de la Présidence de la République, de la Primature et du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.