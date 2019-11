Une forte délégation du gouvernement français est à Dakar ce week-end dans le cadre du conseil intergouvernemental prévu ce dimanche au Palais de la République. Lors de cette visite, le Premier ministre français, Edouard Philippe sera accompagné de Jean Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, de Florence Parly, ministre des Armées, de Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition Écologique et Solidaire, chargé des Transports, d’Agnès Pannier Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, de Gabriel Attal, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, de Laurent Nunez, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur, de parlementaires, de chefs d’entreprise et de personnalités culturelles. Ils vont échanger avec leurs homologues sénégalais sur les accords entre les deux pays. A la fin de la rencontre, Edouard Philippe fera une déclaration avant se rendre à la Salle des Banquets pour procéder à la remise du sabre de El hadj Oumar Foutiyou Tall à sa famille devant le Président Macky Sall.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn