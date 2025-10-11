Consensus de Beijing : L’intelligence artificielle au service d’une éducation humaine et équitable (Par Pape Modou Fall)

Contexte et finalité

Adopté lors de la Conférence internationale de Beijing (mai 2019), ce consensus marque une étape mondiale majeure pour orienter l’usage de l’intelligence artificielle (IA) dans l’éducation. Il soutient la réalisation de l’Objectif de développement durable n°4 (ODD 4) : assurer une éducation de qualité, équitable et accessible à tous tout au long de la vie.

Principes fondamentaux

• Approche humaniste et centrée sur l’humain : l’IA doit renforcer, non remplacer, les capacités humaines.

• Éthique et transparence : utilisation équitable, responsable et vérifiable de l’IA.

• Respect des droits humains et de la diversité.

• Collaboration homme–machine favorisant la créativité et l’apprentissage.

Axes stratégiques majeurs

1. Politiques éducatives intégrées

Intégrer l’IA dans les stratégies nationales d’éducation, avec une gouvernance intersectorielle, un financement durable et une cohérence avec les ODD.

2. IA pour la gestion et la qualité de l’éducation

Moderniser les systèmes d’information et créer des modèles pédagogiques personnalisés et inclusifs grâce à l’IA.

3. Soutien et formation des enseignants

L’IA doit autonomiser les enseignants, non les remplacer. Formation continue et développement de nouvelles compétences sont essentiels.

4. Apprentissage et évaluation intelligents

Repenser les curricula et les méthodes d’évaluation pour intégrer des outils d’IA favorisant l’adaptation et l’innovation pédagogique.

5. Compétences pour l’ère de l’IA

Développer les compétences techniques, éthiques et critiques liées à l’IA. Promouvoir l’alphabétisation numérique et en IA à tous les niveaux de la société.

6. Apprentissage tout au long de la vie

Exploiter l’IA pour construire des parcours d’apprentissage personnalisés et accessibles à tous, en particulier aux adultes et aux personnes âgées.

7. Inclusion et équité

Veiller à ce que l’IA réduise la fracture numérique, favorise l’accès des groupes vulnérables et respecte la diversité culturelle et linguistique.

8. Égalité des genres

Combler le fossé numérique entre les sexes, éliminer les biais de genre dans les applications d’IA et encourager la présence des femmes dans les métiers technologiques.

9. Éthique, protection des données et régulation

Garantir la confidentialité et la sécurité des données éducatives. Mettre en place des cadres légaux et éthiques pour encadrer les usages de l’IA.

10. Recherche et coopération internationale

Renforcer la recherche interdisciplinaire, le suivi des impacts et la coopération mondiale sous le leadership de l’UNESCO, notamment via la création d’une plateforme “IA pour l’éducation”.

Vision du Consensus

Le Consensus de Beijing appelle à une IA au service de l’humain et du bien commun, pour une éducation :

• plus inclusive,

• plus innovante,

• et plus durable.

Il trace la voie vers une transformation éducative mondiale respectueuse des valeurs humaines et du développement équitable.

Modou FALL

Ingénieur Informaticien, Techno-pédagogue

Université Cheikh Anta DIOP de Dakar

Chevalier de l’ordre national du Lion

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Ancien Directeur national de l’Emploi du Sénégal