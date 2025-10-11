Hommage à un bâtisseur de l’éducation

Il est des rencontres qui marquent un parcours et qui tissent des liens indélébiles dans la trame d’une vie. Mon retour de disponibilité, après mon passage à Microsoft comme Directeur Éducation pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, fut un moment décisif. Très tôt, le Ministre de l’Education nationale Serigne Mbaye Thiam a cru en moi. Il m’a ouvert les portes de son équipe, me confiant d’abord une mission au sein de la Direction des Ressources humaines pour mettre en place MIRADOR (Management Intégré des Ressources humaines Axé sur une DOtation Rationnelle), puis plus tard le projet visionnaire des Ressources numériques pour tous, lancé et mis en œuvre bien avant la pandémie de la COVID, ainsi que le SIMEN (Système Intégré de Management de l’Education Nationale).

Mais ce qui m’a profondément marqué va au-delà des responsabilités professionnelles. Bien qu’il ne fût plus Ministre de l’Éducation nationale mais Ministre de l’Eau, il a tenu à être présent à la levée du corps de feu son Directeur de la Planification Djibril Ndiaye Diouf et , plus tard, à honorer de sa présence le mariage de mon fils. Ces gestes, humbles et sincères, témoignent d’un attachement rare, d’une fidélité aux relations humaines et d’une considération envers ses collaborateurs.

En toute honnêteté, il faut reconnaître que Serigne Mbaye Thiam a laissé des empreintes durables dans le système éducatif du Sénégal : relèvement du niveau de recrutement des enseignants, concours transparent et rigoureux du CREME (Concours de Recrutement des Élèves maîtres), MIRADOR, Réforme des conditions d’accès à Mariama Ba, lycée scientifique d’excellence de Diourbel, budget direct aux écoles, dotation en manuels scolaires, introduction des langues nationales, SIMEN, accès aux fonctions d’IA et d’IEF par appel à candidature, ressources numériques, conception et lancement du projet des LINEQ devenus LYNAQE, etc. La liste est longue et parle d’elle-même. Si je reste toujours attaché à certains lycées comme le lycée de Bandagassi et le Lycée Ex-CEM de Dahra, c’est grâce à lui qui y a lancé le projet des ressources numériques éducatives. Ce n’est donc pas un hasard si le monde continue de lui faire confiance, en l’appelant à être Vice-président du Conseil d’administration du Partenariat mondial pour l’éducation et en le nommant Envoyé de Haut-niveau de cette organisation, entre autres fonctions et missions de prestige.

C’est en enseignant et fils du métier de l’éducation, en témoin direct et en héritier de cette vision, que j’ai voulu lui dédier ce poème sous forme d’acrostiche. Un pagne de mots, tissé de reconnaissance et de vérité, pour célébrer celui qui a porté haut le flambeau du savoir dans notre pays et qui demeure un repère.

Acrostiche – MINISTRE SERIGNE MBAYE THIAM

Maître du fil sacré qui tisse l’éducation,

Ici ton nom rayonne en noble vocation.

Naguère un simple BFEM suffisait d’entrée,

Ici tu posas le BAC comme seuil respecté.

Sur la trame du savoir, ton métier fut persévérance,

Tu hissas les maîtres au rang de la constance.

Relevant le niveau, tu fus ce fil d’or,

En toi s’incarna l’espoir d’un enseignement fort.

S’ouvrit alors le CREME, concours de l’exigence,

Et la crème des maîtres y trouva sa naissance.

Rares sont les réformes au souffle aussi clair,

Intelligence et rigueur ont guidé ta lumière.

Gardien du magistère, bâtisseur d’avenir,

Nulle trame sans effort ne saurait s’unir.

Et tu sus transformer le métier en fierté.

Mirador fut ton fil pour gérer, réformer,

Balayant les lenteurs, réduisant les délais,

A un mois de l’attente tu fis quelques jours,

Yeuse trame efficace, au service des jours.

Et par toi, l’éducation gagna sa dignité.

Ton nom reste lié à Diourbel, haut lieu,

Havre d’excellence, lycée valeureux.

Ici le LYNAQE porte ton héritage,

Acquis de qualité pour bâtir chaque page.

Ministre du savoir, ton fil est une étoffe solide et sûre.

Samba GUISSE, Tisserand du savoir