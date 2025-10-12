Soya Diagne interpellé puis libéré sur convocation

Interpellé ce samedi à l’hôtel Terrou-Bi par des agents de la Sûreté urbaine (SU) du Commissariat central de Dakar, le patron de presse et proche de l’opposition, Soya Diagne, a été libéré sur convocation.

Sur sa page Facebook, Soya Diagne est revenu en détail sur les circonstances de son arrestation. Il affirme avoir été approché par cinq agents alors qu’il se trouvait avec des amis.

« J’étais tranquillement assis avec des amis au Terrou-Bi comme d’habitude. D’un coup, cinq gros bras m’ont encerclé en me demandant si j’étais Soya Diagne. J’ai répondu par l’affirmative. Ils m’ont alors présenté leur carte de police et m’ont dit qu’ils avaient reçu l’ordre de m’emmener », a-t-il raconté.

Selon son récit, il a suivi calmement les agents jusqu’au commissariat central, où il a été conduit à la Sûreté urbaine. Après une attente d’environ 30 minutes, les policiers lui ont finalement remis une convocation pour le lundi 13 octobre à 10h, sans lui préciser les motifs de cette interpellation.

« Je n’ai reçu aucune convocation, ni par téléphone ni physiquement, avant cet épisode. Je ne comprends toujours pas ce qui motive un tel agissement », a-t-il ajouté.

Soya Diagne devra donc se présenter devant les enquêteurs lundi matin pour être entendu dans le cadre de cette procédure dont les raisons restent, pour l’heure, inconnues.