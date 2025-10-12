Le chanteur pédophile Ian Watkins a été poignardé à mort par un codétenu en prison

Le chanteur Ian Watkins a été retrouvé mort samedi dans la prison de Wakefield, dans le nord de l’Angleterre.

Ce pédophile de 48 ans a été poignardé au cou avec une arme blanche par un codétenu peu après le déverrouillage des cellules.

Ian Watkins, le leader du groupe Lostprophets, avait été condamné en 2013 à 29 ans de prison pour tentative de viol sur un bébé et multiples agressions sexuelles sur enfants.

Deux mères de famille, fans du chanteur, qui avaient livré leurs propres enfants à l’artiste avaient écopé de 17 et 14 ans de prison.

Après s’être livré à des attouchements, Watkins avait tenté de violer un bébé de onze mois en présence de la mère. Le chanteur a encouragé, via webcam, une autre de ses fans à abuser de son propre enfant.

Lors du procès, il avait avoué avoir planifié de nouveaux abus avec chacune des deux mères, avoir réalisé et être en possession de pornographie infantile et zoophilie.

Source : F D