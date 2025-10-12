Les avocats de Farba Ngom face à la presse ce dimanche

Suite au rejet de la demande de mise en liberté provisoire de Farba Ngom, son pool d’avocats va tenir une conférence de presse ce dimanche à 17 heures au Café de Rome, renseigne Seneweb.

Les conseils du député apporteront un éclairage technique sur les aspects juridiques du dossier. La rencontre sera axée sur le thème : « La concordance des lois N° 2024-08 du 14 février 2024 relative au blanchiment de capitaux, et 2023-14 du 02 août 2023 sur le Pool Judiciaire et Financier, notamment au regard des instruments internationaux ».

Les avocats devraient notamment éclairer l’opinion publique sur les fondements juridiques de leur démarche et les arguments qu’ils comptent déployer dans la défense de leur client.