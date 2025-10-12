Stade Abdoulaye Wade : la FSF et la SOGIP aplanissent leurs différends

Après plusieurs jours de tension autour de la mise à disposition du Stade Me Abdoulaye Wade, la Fédération sénégalaise de football (FSF) et la Société de Gestion des Infrastructures Publiques (SOGIP SA) ont finalement trouvé un terrain d’entente.

Il y a quelques jours, le Directeur général de la SOGIP, Dame Mbodj, avait menacé de ne pas ouvrir l’enceinte de Diamniadio pour le match Sénégal–Mauritanie, prévu dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, invoquant des impayés de la FSF et l’absence d’un contrat formel encadrant leur collaboration.

Ce samedi, une rencontre a eu lieu entre les deux parties afin de lever les malentendus. Dans un communiqué de presse, la SOGIP a indiqué que la réunion portait sur les modalités d’organisation du match et, plus globalement, sur les conditions de mise à disposition du Stade Abdoulaye Wade.

Les échanges, selon la structure, se sont déroulés dans un esprit de partenariat constructif et ont permis aux deux institutions de réaffirmer leur volonté commune de bâtir une coopération durable, transparente et respectueuse des procédures.

La SOGIP et la FSF se sont ainsi félicitées du caractère fructueux des discussions, tout en réitérant leur engagement à œuvrer ensemble pour le rayonnement du football sénégalais et la valorisation des infrastructures sportives publiques.

Avec Seneweb