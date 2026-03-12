Contrats miniers : le gouvernement révèle un manque à gagner de 1 075 milliards FCFA et reprend la main sur les phosphates

Promesse centrale du « Projet » porté par le tandem formé par le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, la renégociation des contrats dans les secteurs extractifs entre désormais dans sa phase concrète. Les travaux de la Commission nationale de réévaluation et de renégociation des contrats pétroliers, gaziers et miniers viennent en effet de livrer leurs premiers résultats.

Face à la presse ce jeudi, le chef du gouvernement a présenté les conclusions d’un travail qu’il qualifie de « titanesque », mené depuis la mise en place de la commission en août 2024. Les investigations ont porté sur plusieurs secteurs stratégiques, notamment les mines, les hydrocarbures, l’hydraulique et les télécommunications.

S’exprimant sur les premiers constats, Ousmane Sonko s’est attardé sur la convention liant l’État du Sénégal aux Industries chimiques du Sénégal. L’examen de ce contrat, appuyé par une mission d’inspection de l’Inspection générale d’État, a mis en évidence plusieurs irrégularités.

Selon le Premier ministre, ces dysfonctionnements auraient gravement porté préjudice aux intérêts de l’État sur toute la durée du contrat.

D’après les conclusions de la commission, le manque à gagner pour le Sénégal est évalué à 1 075,9 milliards de francs CFA.

Parmi les anomalies relevées figurent notamment le non-paiement de certaines taxes et redevances. Le chef du gouvernement a pointé l’octroi d’exonérations fiscales accordées à l’entreprise sans base légale, précisant que « l’exonération fiscale ne peut découler que de la loi ».

Le rapport met également en lumière des opérations ayant progressivement réduit la participation de l’État dans l’entreprise. Autrefois actionnaire majeur, le Sénégal aurait été totalement évincé du capital avant de se voir réattribuer une participation limitée à 15 %, une situation qui aurait également contribué au manque à gagner constaté.

Face à ces conclusions, le gouvernement a décidé de prendre des mesures conservatoires. Les comptes de l’entreprise ont notamment été bloqués afin de contraindre le règlement des sommes dues à l’État, estimées à plus de 200 milliards de francs CFA.

Par ailleurs, l’exécutif a annoncé le non-renouvellement des concessions minières ainsi que de la convention d’établissement accordées à l’entreprise. L’État entend également reprendre l’ensemble des actifs liés à l’exploitation des phosphates afin de redéfinir sa stratégie dans ce secteur jugé stratégique.

Pour le gouvernement, l’objectif est désormais clair : faire des ressources phosphatières un levier de développement national. Selon Ousmane Sonko, les phosphates sénégalais devront prioritairement soutenir l’agriculture nationale, notamment à travers la production d’engrais adaptés aux besoins du pays.

À plus long terme, l’État ambitionne également de développer des projets industriels à plus forte valeur ajoutée, incluant des perspectives liées à la production de batteries de type LFP.

Cette nouvelle orientation vise à positionner le Sénégal comme un acteur majeur du marché sous-régional des engrais tout en renforçant la souveraineté économique du pays sur ses ressources naturelles.