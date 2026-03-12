Renégociation de contrats avec AEE Power et Sagemcom : Sonko annonce 11,5 milliards FCFA d’économies

En point de presse, ce jeudi, le Premier ministre Ousmane Sonko a également dressé le bilan des actions menées dans le secteur de l’électricité. Il a indiqué que la renégociation de certains contrats a permis à l’État du Sénégal de réaliser d’importantes économies.

« La renégociation des contrats, notamment avec AEE Power et Sagemcom a permis au Sénégal de réaliser 11 milliards 588 millions de francs CFA d’économies et d’électrifier 534 localités supplémentaires », a indiqué le chef du gouvernement. Il a salué « l’excellent travail » du directeur général de l’Aser, Jean-Michel Sène.

Ousmane Sonko en a profité pour dénoncer certaines pratiques du passé, évoquant des cas de surfacturation et de surcoûts qu’il considère comme révélateurs d’une mauvaise gestion des ressources publiques. Selon lui, ces résultats donnent un aperçu des pertes subies auparavant par l’État dans ce secteur stratégique.