Ouakam : Démantèlement d’un réseau clandestin de piraterie audiovisuelle

À Dakar, dans le quartier de Ouakam, une opération menée par la Brigade Nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon (BNLPC) a permis de démanteler une infrastructure de diffusion audiovisuelle illégale. Cette intervention s’inscrit dans le cadre des actions engagées par les autorités pour lutter contre la piraterie et la contrefaçon dans le secteur des contenus audiovisuels.

L’opération, conduite le 9 mars 2026, a ciblé un local situé au deuxième étage d’un immeuble R+2, à proximité du marché de Ouakam. Selon les informations recueillies par les agents, les lieux étaient inoccupés au moment de la perquisition. Les premiers éléments d’enquête indiquent toutefois que l’infrastructure serait exploitée par un individu dont l’identité reste à confirmer. Une convocation a été laissée à son intention par l’intermédiaire d’un tiers présent dans l’immeuble, tandis que les investigations se poursuivent afin de procéder à son identification formelle et à sa localisation.

La perquisition a permis de mettre au jour une véritable station de redistribution audiovisuelle clandestine, équipée d’un dispositif technique destiné à capter et à redistribuer illégalement des chaînes de télévision. Les agents ont ainsi saisi 81 décodeurs appartenant à différents bouquets, notamment Canal+, StarTimes, BeIN Sports, StarSat, StarTrack, TNT Sénégal et TV Orange. Le matériel saisi comprend également 60 récepteurs à fibre optique, quatre racks système, deux batteries solaires servant d’alimentation de secours, un transmetteur ainsi qu’un modem Wi-Fi.

L’ensemble du matériel a été placé sous scellé au siège de la brigade. L’enquête suit son cours afin de démanteler l’intégralité du réseau, identifier les éventuels complices et déterminer l’ampleur des activités de piraterie mises en place. Cette opération illustre la détermination des autorités à renforcer la protection des droits de diffusion et à assainir le marché audiovisuel sénégalais face à la prolifération des réseaux clandestins.