Le RAVIE appelle à la continuité républicaine et au rassemblement national

Le Rassemblement pour la Vérité, l’Intégrité et l’Équité (RAVIE / Dëgg Moo Woor) a adressé une correspondance officielle au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, plaidant pour un renforcement du dialogue républicain et la préservation de la continuité de l’État.

Dans cette lettre signée par son président, Pape Modou Fall, la formation politique a exprimé ses salutations respectueuses au chef de l’État tout en formulant des vœux de réussite dans la conduite de sa mission à la tête du pays. Le parti souligne que le Sénégal s’est historiquement distingué par la solidité de ses institutions et une tradition politique fondée sur le respect entre dirigeants, considérée comme un facteur essentiel de stabilité nationale et de crédibilité internationale.

Le RAVIE insiste notamment sur la nécessité de préserver l’esprit républicain au-delà des alternances politiques. Selon le parti, la démocratie sénégalaise s’est construite autour de principes fondamentaux tels que l’intérêt supérieur de la Nation, la dignité des institutions et la reconnaissance du rôle joué par les anciens dirigeants dans la construction du pays.

Dans son adresse au chef de l’État, la formation politique met également en avant l’importance de valoriser l’expérience des anciens chefs d’État, présentée comme une richesse nationale susceptible de renforcer la cohésion républicaine. Elle estime que, dans un contexte international marqué par le poids croissant de la diplomatie multilatérale, le Sénégal gagnerait à promouvoir ses compétences et ses figures d’expérience au sein des grandes institutions internationales.

Le parti considère ainsi que toute initiative visant à accroître la présence et l’influence du Sénégal dans les instances internationales majeures constituerait un signal fort du rayonnement du pays et de la maturité de sa démocratie.

Se voulant constructive, la démarche du RAVIE se présente comme une contribution au débat national, fondée sur un esprit de dialogue et un attachement affirmé aux intérêts supérieurs de la Nation. Le parti affirme enfin sa conviction que l’action présidentielle doit s’inscrire dans une dynamique d’unité nationale et de renforcement du prestige du Sénégal sur la scène internationale.