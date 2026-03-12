Noo Lank dénonce une «dyarchie» au sommet de l’État et appelle à une gouvernance responsable

Le Collectif Noo Lank a vivement critiqué la gestion actuelle du pouvoir exécutif au Sénégal, évoquant l’installation d’une « dyarchie » au sommet de l’État qu’il juge préoccupante pour la stabilité institutionnelle et l’efficacité de l’action publique.

Dans un communiqué signé par son secrétaire général, Seydina Mouhamadou Malal Diallo, le mouvement estime que le pays traverse une situation politique inédite marquée par une division de l’exécutif dans un régime pourtant conçu comme monocephale. Selon le collectif, cette configuration créerait une cohabitation de fait entre les têtes de l’exécutif, au détriment de la lisibilité de l’action gouvernementale.

Le texte souligne qu’à deux ans de l’alternance politique, les attentes populaires en matière de justice sociale, de stabilité économique et de gouvernance responsable resteraient largement insatisfaites. Noo Lank pointe notamment un climat social tendu, illustré par les grèves d’enseignants, les mobilisations syndicales et les mouvements estudiantins, qu’il considère comme le symptôme d’un malaise plus profond.

Le collectif critique également ce qu’il décrit comme une politisation excessive de l’action publique, accusant certains responsables étatiques de privilégier des ambitions électorales et des opérations de communication au détriment de résultats concrets pour les citoyens. Il estime que le leadership porté par les nouvelles forces politiques, notamment le parti PASTEF, se trouverait aujourd’hui fragilisé, alimentant une déception croissante au sein de la population.

Dans son analyse, Noo Lank dénonce aussi le fonctionnement de la XVe législature, qualifiée de majorité « mécanique », accusée de partisanerie systématique et d’affaiblir le rôle de contrôle parlementaire. Cette situation contribuerait, selon le collectif, à éroder la confiance des citoyens envers les institutions.

Le communiqué appelle ainsi les dirigeants à dépasser les rivalités politiques et à privilégier l’intérêt national. « La responsabilité, la rigueur et l’action publique efficace ne sont plus des options, elles sont une urgence », affirme le mouvement, exhortant les autorités à gouverner de manière concertée et à assumer collectivement les décisions prises au sommet de l’État.

À travers cette prise de position, Noo Lank dit vouloir alerter sur les risques d’une fracture institutionnelle et sociale, tout en appelant à un recentrage de l’action publique sur les priorités des Sénégalais.