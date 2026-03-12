Journée internationale des droits des femmes 2026 : la LSDH appelle à une réforme des lois discriminatoires

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars 2026, la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) a publié un communiqué dans lequel elle réaffirme son engagement en faveur de la promotion et de la protection des droits des femmes et des filles au Sénégal.

Placée sous le thème « Droits, Justice, Action : Pour toutes les femmes et les filles », cette prise de position met en lumière les avancées juridiques enregistrées par le Sénégal, notamment à travers la ratification de nombreuses conventions internationales et régionales relatives aux droits des femmes. La LSDH rappelle également que la Constitution sénégalaise et plusieurs textes législatifs consacrent ces droits au niveau national.

Toutefois, l’organisation estime que la pleine harmonisation de la législation nationale avec les engagements internationaux demeure un défi majeur. Selon elle, certaines dispositions légales continuent d’entretenir des discriminations à l’égard des femmes, en particulier dans le Code de la famille et le Code pénal.

Le communiqué cite notamment l’âge légal du mariage des filles, la notion de puissance paternelle, l’interdiction de la recherche de paternité ainsi que l’article 300 du Code pénal relatif à la consommation du mariage coutumier impliquant une mineure de moins de 13 ans. Pour la LSDH, ces dispositions entrent en contradiction avec les principes consacrés par les instruments juridiques internationaux auxquels le Sénégal a souscrit.

L’organisation insiste également sur la nécessité de garantir un accès effectif des femmes à la justice. Elle appelle à déconstruire les stéréotypes sociaux qui freinent cet accès et à renforcer les mécanismes institutionnels permettant aux femmes de faire valoir leurs droits.

Dans cette perspective, la LSDH invite les autorités sénégalaises à réviser en urgence les dispositions législatives et réglementaires jugées discriminatoires, à abroger toute loi ou pratique portant atteinte à l’égalité entre les sexes et à faciliter l’accès des femmes aux recours judiciaires.

Au-delà de l’action de l’État, l’organisation exhorte également les citoyens, les acteurs publics et la société civile à accompagner les femmes et les filles dans leurs revendications et à lutter contre toutes les formes de violations dont elles sont victimes.

Signé par son président, Denis Ndour, le communiqué réaffirme enfin la volonté de la LSDH de poursuivre son combat pour la promotion des droits fondamentaux des femmes et des filles, avec l’ambition de transformer les victimes de violences et de discriminations en citoyennes pleinement conscientes et actrices de leur dignité.