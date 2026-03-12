Renégociation des contrats : Le gouvernement face à la presse ce jeudi

L’annonce a été faite hier mercredi, dans le communiqué du Conseil des ministres. Le Gouvernement du premier ministre Ousmane Sonko entamera une série de communications publiques sur de grands dossiers, dont la première aura lieu cette semaine. Ce jeudi, la primature a annoncé que le premier ministre va tenir aujourd’hui même un point de presse sur la renégociation des conventions et contrats conclus dans les secteurs stratégiques. La rencontre aura lieu à 17 heures au Building administratif Mamadou DIA, annonce la même source.