Coopération senegalo-japonaise : Le Ministre des Finances salue les investissements

« Le Japon est un ami du Sénégal, un partenaire important et privilégié dans la coopération au développement », a déclaré M. Hott. Qui, se réjouit du choix de notre pays par le Japon « dans le groupe des 9 pays africains où les bases sont jetées pour accueillir davantage d’investisseurs japonais ».

Plaidant pour » un partenariat économique et commercial plus fort entre le Japon et le Sénégal, basé sur l’investissement privé et sur les flux commerciaux plus importants », le MEPC a réitéré la volonté du Sénégal à travers ce partenariat.