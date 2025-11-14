Coordination de la coalition Diomaye Président : Le choix de Aminata Touré Mimi est une suite logique (Par Bassirou Dieng)

Le 26 janvier 2024, Aminata Touré décidait de soutenir le candidat de PASTEF pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Une décision qui intervenait après la visite, le 22 janvier 2024, d’une délégation de PASTEF et de LACOS composée du ministre d’Etat Habib Sy, du Ministre Birame Souleye Diop, de l’actuel Maire de Dakar Abass Fall, du président du groupe parlementaire Pastef, Ayib Daffé, de la ministre de la justice Mme Yassine Fall et du président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye. Cette délégation, envoyée par le Président de Pastef, Ousmane SONKO, depuis la prison où il se trouvait, avait eu des échanges riches et approfondis avec Aminata Touré sur la situation nationale et les urgences de redressement national en direction de l’élection présidentielle du 24 mars 2024. Depuis ce jour, Aminata Touré s’est donné corps et âme pour la massification de ladite coalition. Elle présidait les réunions et sortait les grandes idées pour déjouer les plans de Macky Sall en multipliant les chances de notre coalition. Elle démarchait et recrutait des leaders du « Macky » et de l’autre opposition pour mieux renforcer notre base. Elle était, en l’absence du Président Ousmane Sonko et de notre Président de coalition et candidat Bassirou Diomaye Faye, le leader de fait de la coalition. Mieux, la majeure partie des membres de la coalition parlait directement avec elle sur plusieurs dossiers concernant la coalition. Ce rôle de coordonnatrice de la conférence des leaders qu’elle incarnait déjà avait certainement poussé le Président-candidat de la coalition Diomaye Président et le leader de Pastef à faire d’elle le superviseur général de la coalition lors de la campagne présidentielle.

La coalition en berne après chaque élection

Au lendemain de la présidentielle qui a consacré une large victoire de notre camp, la coalition Diomaye Président a été mis en berne. Aucune activité ni réunion. Il a fallu attendre les législatives de novembre 2024 pour que la coalition puisse être réactivée des communes au niveau national mais de manière temporaire. Cette situation avait d’ailleurs poussé certains membres de la coalition à se défouler sur sa désormais ex-présidente, Mme Aïssatou Mbodji dite Aïda. Certains étaient même éjectés du groupe WhatsApp de la conférence des leaders pour leur position radicale envers elle et sa gestion de la coalition. Le clan était déjà visible avec un groupe de Aïda Mbodji Pro Sonko et un autre de Aminata Touré Mimi Pro Diomaye.

Une confirmation de Mimi dans ce rôle qu’elle jouait déjà

Des membres qui ne se sentaient plus dans la coalition se sont mis du côté de Mimi-Diomaye. Et le superviseur général de la coalition n’a pas, en bon stratège, laissé mourir la coalition de sa belle mort. Elle a su récupérer tous les frustrés de la coalition et les a maintenus dans le groupe sans compter le fait qu’elle continuait la massification en décrochant beaucoup d’autres soutiens de Maire et autres pour mieux renforcer la base de Diomaye Président. C’est ce qui explique d’ailleurs la satisfaction de beaucoup de membres-leaders de la coalition Diomaye Président à l’annonce du choix fait sur Mme Aminata Touré Mimi pour diriger le processus d’ouverture et de recherche de l’efficience opérationnelle. Et en décidant de porter son choix sur elle contre vents et marées, le Président de la République confirme ainsi Aminata Touré Mimi dans ce rôle qu’elle jouait déjà depuis la mise en place de la coalition Diomaye Président à la veille de la présidentielle de 2024.

Le rejet de son choix par Pastef n’est pas une surprise

La position de Pastef à travers son bureau politique n’est pas une surprise pour ceux qui sont au fait des tensions souterraines et bras de fer qui existent depuis plusieurs mois. L’existence des deux camps dans la mouvance présidentielle avec notamment celui de Diomaye-Mimi et de Sonko-Aïda n’était plus un secret de polichinelle. Le Tera-meeting était entre autres une des stratégies pour mettre la pression sur le Président Bassirou Diomaye Faye pour qu’il renonce à sa décision du 10 septembre 2025 qui mettait fin aux fonctions de Mme Aïda Mbodji, la désormais ex-Coordonnatrice de la Conférence des leaders. L’attaque directe et ciblée du Président de Pastef Ousmane Sonko contre Mimi l’est aussi. « Cette dame ne sera jamais notre Présidente. C’est Aïda Mbodji qui l’est et qui le restera », disait Ousmane.

Une chose est sûre, le Président de la coalition Diomaye Président, Bassirou Diomaye Faye, et le leader du parti majoritaire de la coalition, Ousmane Sonko, doivent impérativement discuter de manière franche et avec respect et considération pour l’intérêt supérieur de la Mouvance présidentielle et du pays.

Bassirou DIENG, Journaliste, Membre de la Mouvance Présidentielle et Responsable Politique au département de Pikine (Commune de Tivaouane DiackSao)