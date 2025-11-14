Kaolack : Un individu interpellé avec 4 kg de chanvre indien

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kaolack a procédé, mardi 11 novembre 2025, à l’interpellation d’un individu impliqué dans un trafic présumé de drogue. L’arrestation s’est déroulée aux abords du stade de Kahone, à la suite d’un renseignement opérationnel signalant la présence d’un homme circulant à bord d’une moto de type Jakarta et transportant une importante quantité de chanvre indien en provenance de Kaffrine.

Les éléments de la Sûreté urbaine, mobilisés sur la base de cette information, ont rapidement localisé le suspect, qui roulait à vive allure. Ils sont parvenus à le maîtriser avant qu’il ne prenne la fuite. Lors d’une palpation de sécurité, les policiers ont découvert dans son sac à dos quatre blocs de chanvre indien, pesant chacun un kilogramme, soit un total de quatre kilogrammes.

Le mis en cause a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’étendue de ses activités et identifier d’éventuels complices.