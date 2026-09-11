CORED : Le Tribunal des pairs blâme Aïssatou Diop Fall

Aïssatou Diop Fall encore sanctionnée par le CORED. Dans un avis daté du 2 septembre 2026, le Tribunal des pairs du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie (CORED) a infligé un blâme à Aïssatou Diop Fall, directrice de publication de la Web TV PublicSn TV, pour des manquements aux règles d’éthique et de déontologie journalistiques. C’est suite à la diffusion de deux émissions de « Round Up » diffusées les 11 et 15 juillet 2026 que le tribunal des pairs s’était autosaisie.

Dans la première émission, Aïssatou Diop Fall s’était adressée au directeur général de la Société des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du lac Rose, Dame Mbodj, en ces termes : « Dame, il te reste quelques jours à vivre. » Quelques jours plus tard, le 15 juillet, elle avait également déclaré à propos du président de Pastef, Ousmane Sonko : « C’est le cancer du pays. C’est l’ennemi public n°1 de ce pays. Et quelqu’un qu’il faut éradiquer. »

Des propos que le Tribunal des pairs note comme étant comme étant contraires à l’éthique et aux règles de la déontologie. Il s’appuie sur la Charte des journalistes du Sénégal, qui impose de « respecter la dignité de la personne humaine et des groupes sociaux » et de bannir « la diffamation, la calomnie, le plagiat, les accusations sans fondement, l’injure, l’apologie de la violence et la haine entre des groupes sociaux ».

Aïssatou Diop Fall, quant à elle avait contesté et avait soutenu que les phrases relevées n’étaient « en rien insultantes », accusant le CORED d’avoir « choisi volontairement de prendre tous nos commentaires au 1er degré » et de chercher « un prétexte pour vous attaquer à moi tels des militants de Pastef ».

Pour rappel, en mai 2024, le CORED avait blâmé la journaliste Aïssatou Diop Fall suite à la diffusion d’une vidéo sur Youtube PublicSn TV, dans laquelle elle « avoue des pratiques aux antipodes des exigences éthiques et déontologiques de la profession ».

Source : Seneweb