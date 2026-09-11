Mamadou Kassé quitte l’APR après plusieurs années d’engagement

Après plusieurs années passées au sein de l’Alliance pour la République (APR), Mamadou Kassé annonce son départ du parti dirigé par l’ancien président Macky Sall. Dans une déclaration, le responsable politique explique avoir pris cette décision après « une longue période de réflexion et de mûrissement ». Il qualifie ce départ de « douloureuse » décision.

Mamadou Kassé dit retenir de son passage à l’APR une expérience « riche, intense et profondément formatrice ». Il évoque notamment les différents combats menés, les responsabilités exercées ainsi que les rencontres et les compagnonnages qui ont marqué son parcours politique.

L’ancien responsable de l’APR adresse également des remerciements particuliers à Macky Sall. Il dit lui être reconnaissant pour la confiance accordée, les responsabilités exercées à ses côtés ainsi que l’expérience acquise durant leur compagnonnage politique. « Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Président Macky Sall », déclare-t-il, estimant que cette relation constitue « une part importante » de son parcours.

Dans son message, Mamadou Kassé rend aussi hommage aux militants, responsables, élus et camarades avec lesquels il affirme avoir partagé des combats, des espoirs et des moments de fraternité. Son départ de l’APR ne signifie toutefois pas la fin de son engagement politique. Mamadou Kassé annonce vouloir poursuivre son action publique sous une nouvelle forme.

« Fidèle à mes convictions républicaines, à mon attachement au Sénégal et à mon ambition pour nos territoires et notre jeunesse, j’entends désormais ouvrir un nouveau chapitre de mon engagement public et politique », affirme-t-il. Il assure vouloir poursuivre son parcours « avec humilité, liberté et détermination », en estimant que l’engagement politique doit rester au service « du peuple, de la République et du progrès ».