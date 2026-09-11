Santé : Bassirou Diomaye Faye réceptionne 153 ambulances médicalisées

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé, jeudi 10 septembre 2026, la cérémonie de réception de 153 ambulances médicalisées acquises pour un montant de 8,1 milliards de francs CFA, avec l’appui des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.

Ces nouveaux véhicules viennent renforcer le dispositif sanitaire national, après la distribution de 93 ambulances depuis juin 2024. Les 153 ambulances doivent notamment contribuer à améliorer la prise en charge des urgences, accompagner le déploiement des Services mobiles d’urgence et de réanimation dans les régions et faciliter les évacuations sanitaires depuis les zones les plus éloignées.

Selon les orientations rappelées lors de la cérémonie, les femmes, les enfants et les personnes âgées figurent parmi les populations qui doivent particulièrement bénéficier de ce renforcement du dispositif d’évacuation sanitaire. Le chef de l’État a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre du relèvement du plateau technique médical. À ce jour, 275 milliards de francs CFA ont été mobilisés à cette fin.

Cet effort s’inscrit également dans la Stratégie nationale de transformation du système de santé 2025-2034, présentée comme une déclinaison de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050. Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs appelé les responsables des structures de santé, les maires et les présidents de conseil départemental à veiller à l’entretien et au bon usage des ambulances mises à leur disposition.

Le Président de la République a enfin exprimé la reconnaissance de la Nation aux partenaires techniques et financiers mobilisés aux côtés du Sénégal dans la perspective de renforcer la couverture sanitaire universelle.