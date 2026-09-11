Le président Diomaye reçoit la PDG de France Médias Monde

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce vendredi 11 septembre 2026 au Palais de la République, Marie-Christine Saragosse, Présidente-Directrice Générale de France Médias Monde, accompagnée d’une importante délégation.

Au cours de cette rencontre, Marie-Christine Saragosse a présenté au chef de l’État les activités du groupe France Médias Monde au Sénégal. Radio France Internationale (RFI) y émet en FM depuis 1991 à Dakar ainsi que dans huit autres villes du pays.

Depuis 2019, une rédaction installée à Dakar produit également des programmes en fulfulde et en mandenkan. France Médias Monde compte par ailleurs environ 70 employés au Sénégal, dont une grande majorité de journalistes sénégalais.

La PDG de France Médias Monde a également présenté le programme d’investissement du groupe au Sénégal, prévu sur la période 2020-2028.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a salué l’engagement du groupe au Sénégal et rappelé l’ouverture du pays à l’ensemble des médias. Il a également réaffirmé l’attachement du Sénégal à la liberté de la presse, dans le respect des lois et règlements.

Le chef de l’État a, dans ce cadre, renouvelé la disponibilité de l’État à accompagner les acteurs du secteur dans le développement de la production et de la diffusion audiovisuelles.

À l’issue des échanges, les deux parties ont exprimé leur volonté commune de poursuivre un « dialogue constructif » au service d’une information de qualité.