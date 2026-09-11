Nioro : 28 kilogrammes de chanvre indien saisis par les Douanes

La Brigade mobile des Douanes de Nioro a procédé à deux saisies de chanvre indien, les 28 août et 1er septembre 2026. Au total, 28 kilogrammes de cette substance ont été interceptés, pour une contrevaleur estimée à 3 360 000 francs CFA.

La première opération, portant sur 11 kilogrammes, a été réalisée le 28 août lors d’un contrôle de routine. La drogue avait été dissimulée dans les valises d’une femme d’une trentaine d’années, domiciliée à Oulampane, dans le département de Bignona.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la suspecte servait de passeuse pour un réseau opérant entre les régions du Sud et du Centre-Ouest du Sénégal. Elle voyageait à bord d’un véhicule de transport interurbain en provenance de Bignona.

Le 1er septembre, les agents ont réalisé une seconde saisie portant cette fois sur 17 kilogrammes de chanvre indien. La marchandise se trouvait à bord d’un véhicule de transport interurbain de type Toyota Hiace, reliant Carrefour Diaroumé à Dakar.

Le « yamba » était dissimulé dans les bagages d’un homme âgé de 28 ans et résidant à Bounkiling. Celui-ci a déclaré avoir été mandaté pour transporter la marchandise jusqu’à Dakar.

Ces deux opérations ont été menées par la Brigade mobile des Douanes de Nioro, rattachée à la Subdivision des Douanes de Kaolack, relevant de la Direction régionale des Douanes du Centre.

Face à la multiplication de ces tentatives, l’Administration des Douanes appelle la population à davantage de vigilance et à une collaboration étroite avec les services compétents afin de lutter contre la criminalité organisée.